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  3. 01 Nisan 2020 13:40

İran'da inanılmaz görüntüler! Azrail kıyafetleriyle gezdiler!

İran'da korona virüs salgınıyla ilgili halka uyarı yapmak isteyen İran'da, dikkat çeken bir uygulama gerçekleştirildi.

İran'da inanılmaz görüntüler! Azrail kıyafetleriyle gezdiler!

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İran'da inanılmaz görüntüler! Azrail kıyafetleriyle gezdiler!

İran'da korona virüs salgınıyla ilgili halka uyarı yapmak isteyen İran'da, dikkat çeken bir uygulama gerçekleştirildi.

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İran'da inanılmaz görüntüler! Azrail kıyafetleriyle gezdiler!

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları korona virüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar.

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İran'da inanılmaz görüntüler! Azrail kıyafetleriyle gezdiler!

Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.

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