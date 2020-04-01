İran'da inanılmaz görüntüler! Azrail kıyafetleriyle gezdiler!
İran'da korona virüs salgınıyla ilgili halka uyarı yapmak isteyen İran'da, dikkat çeken bir uygulama gerçekleştirildi.
İran'da korona virüs salgınıyla ilgili halka uyarı yapmak isteyen İran'da, dikkat çeken bir uygulama gerçekleştirildi.
Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları korona virüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar.