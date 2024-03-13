İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var!
İran'daki Çarşamba Suri kutlamalarında ölü sayısının 14'e yükselirken 3 bin 253 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları sürecinde yaşanan kazalarda, aralarında havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytap üreticilerinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı.
1 / 32
Başkent Tahran’da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullanıldı.
2 / 32
Kentte ateşlenen havai fişekler nedeniyle gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle ortalığı barut kokusu sardı.
3 / 32
Bazı parklarda toplananlar havai fişek gösterilerini izlemeyi, kimi Tahranlılar ise yaktıkları ateşin üstünden atlamayı tercih etti.
4 / 32