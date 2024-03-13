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İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var!

İran'daki Çarşamba Suri kutlamalarında ölü sayısının 14'e yükselirken 3 bin 253 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! - Resim: 1

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları sürecinde yaşanan kazalarda, aralarında havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytap üreticilerinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı.

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İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! - Resim: 2

Başkent Tahran’da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullanıldı.

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İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! - Resim: 3

Kentte ateşlenen havai fişekler nedeniyle gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle ortalığı barut kokusu sardı.

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İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! - Resim: 4

Bazı parklarda toplananlar havai fişek gösterilerini izlemeyi, kimi Tahranlılar ise yaktıkları ateşin üstünden atlamayı tercih etti.

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