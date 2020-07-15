İran'da panik devam ediyor! Test merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu
İran'da koronavirüs vakalarında artış hızla devam ederken, başkent Tahran'daki test merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlendi.
Tahran'daki Keyvan Viroloji Laboratuvarında, son günlerde Covid-19 testi yaptırmak isteyenlerin sayısındaki artış nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Başkentte Covid-19 testi yapılan birkaç merkezden biri olan laboratuvarın önünde, virüse yakalandığından şüphe eden ya da iyileştikten sonra yeniden test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk dikkati çekiyor.
Son 2-3 haftada test merkezine müracaatlar arttı
İran'da alarm: Vakalar arttı, halk test merkezlerinde kuyruklar oluşturdu
Laboratuvardaki Viroloji Uzmanı Hüseyin Keyvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2-3 haftada müracaat sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.
Test sonuçlarının 72 saat sonra sahiplerine bildirildiğini aktaran Keyvani, "Burada yapılan testlerin yüzde 8'inde sonuç pozitif çıkıyor. İnsanlar, Covid-19'la ilgisi olmasa da bir rahatsızlık hissettiklerinde veya küçük bir belirti gördüklerinde gelip test yaptırmak istiyor. Ancak kit sayısındaki sıkıntı nedeniyle zaruri olmayanlara test yapılmıyor." dedi.