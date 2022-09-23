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  4. İran'da protestolar dalga dalga yayılıyor: Can kaybı 17'ye yükseldi

İran'da protestolar dalga dalga yayılıyor: Can kaybı 17'ye yükseldi

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı.. Resmi kaynaklara göre en az 17 kişi hayatını kaybetti.

İran'da protestolar dalga dalga yayılıyor: Can kaybı 17'ye yükseldi - Resim: 1

İran'da gösteriler, 80'den fazla kent ve kasabaya yayıldı. Sokaklar, "Kadın, yaşam ve özgürlük" sloganlarıyla yankılandı.

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İran'da protestolar dalga dalga yayılıyor: Can kaybı 17'ye yükseldi - Resim: 2

22 yaşındaki Mahsa Amini, gözaltındayken hayatını kaybetti. Polis, genç kadının kalp rahatsızlığı yaşayarak acilen hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Ancak genç kadının gözaltında şiddete maruz kaldığı iddia edildi.
 

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İran'da protestolar dalga dalga yayılıyor: Can kaybı 17'ye yükseldi - Resim: 3

İran makamları bu iddiaları reddetti. Amini'nin otopsi raporuysa henüz açıklanmadı.

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İran'da protestolar dalga dalga yayılıyor: Can kaybı 17'ye yükseldi - Resim: 4

Protestolar, ülke geneline yayıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

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