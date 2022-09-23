İran'da protestolar dalga dalga yayılıyor: Can kaybı 17'ye yükseldi
İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı.. Resmi kaynaklara göre en az 17 kişi hayatını kaybetti.
İran'da gösteriler, 80'den fazla kent ve kasabaya yayıldı. Sokaklar, "Kadın, yaşam ve özgürlük" sloganlarıyla yankılandı.
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22 yaşındaki Mahsa Amini, gözaltındayken hayatını kaybetti. Polis, genç kadının kalp rahatsızlığı yaşayarak acilen hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Ancak genç kadının gözaltında şiddete maruz kaldığı iddia edildi.
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İran makamları bu iddiaları reddetti. Amini'nin otopsi raporuysa henüz açıklanmadı.
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Protestolar, ülke geneline yayıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
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