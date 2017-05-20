İran'da seçimin galibi Ruhani oldu
İran'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yaklaşık yüzde 59'unu alan Hasan Ruhani kazandı.
40 MİLYON OY SAYILDI
İran'da dün yapılan seçimlerde şu ana kadar 40 milyon 76 bin 729 oy sayıldı. Bu oyların 22 milyon 796 bin 468'ini reformcu aday Hasan Ruhani alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. Hasan Ruhani'nin muhafazakar rakibi İbrahim Reisi ise 15 milyon 452 bin 194 oy aldı.
KATILIM YÜZDE 70 DÜZEYİNDE
İranlı yetkililer yaklaşık 1 milyon oyun ise geçersiz sayıldığını açıkladı. Seçime katılım oranı ise yüzde 70 düzeyinde gerçekleşti.