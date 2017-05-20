  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Mayıs 2017 16:15

İran'da seçimin galibi Ruhani oldu

İran'da seçimin galibi Ruhani oldu

İran'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yaklaşık yüzde 59'unu alan Hasan Ruhani kazandı.

1/ 68
İran'da seçimin galibi Ruhani oldu

40 MİLYON OY SAYILDI

İran'da dün yapılan seçimlerde şu ana kadar 40 milyon 76 bin 729 oy sayıldı. Bu oyların 22 milyon 796 bin 468'ini reformcu aday Hasan Ruhani alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. Hasan Ruhani'nin muhafazakar rakibi İbrahim Reisi ise 15 milyon 452 bin 194 oy aldı.


2/ 68
İran'da seçimin galibi Ruhani oldu

KATILIM YÜZDE 70 DÜZEYİNDE
İranlı yetkililer yaklaşık 1 milyon oyun ise geçersiz sayıldığını açıkladı. Seçime katılım oranı ise yüzde 70 düzeyinde gerçekleşti.


3/ 68
İran'da seçimin galibi Ruhani oldu

RESMİ SONUÇLARA GÖRE RUHANİ ÖNDE

İran'da 12'incisi düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre Hasan Ruhani önde bulunuyor.


4/ 68