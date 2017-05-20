İran'da seçimin galibi Ruhani oldu

40 MİLYON OY SAYILDI



İran'da dün yapılan seçimlerde şu ana kadar 40 milyon 76 bin 729 oy sayıldı. Bu oyların 22 milyon 796 bin 468'ini reformcu aday Hasan Ruhani alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. Hasan Ruhani'nin muhafazakar rakibi İbrahim Reisi ise 15 milyon 452 bin 194 oy aldı.





