İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 600'ü aştı!

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 615’e, tutuklananların sayısının ise 18 bin 470’e yükseldiğini açıkladı. 2 bin 54 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.