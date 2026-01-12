İran'ı cehenneme çeviren protestolarda ölü sayısı artıyor

En az 109 güvenlik personelinin öldüğü açıklanmıştı

HRA’dan daha önce yapılan açıklamada, gösterilerde 8’i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia edilmişti. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı ise İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da en az 109 olduğunu duyurmuştu.