İran'ın başkenti taşınıyor... İşte yeni başkent
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkenin yeni başkentinin güneyde ve Mekran bölgesinde olacağını açıkladı.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani haftalık basın toplantısında ülkenin yeni başkentinin seçilmesi ve taşınmasına ilişkin konuştu. Sözcü Muhacerani, İran’ın yeni başkentinin kesinlikle güneyde ve Mekran bölgesinde olacağını ifade etti.
Muhacerani, “Başkentin değişilmesi yeni bir konu değil. Farklı hükümetler döneminde de başkentin değişilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Tahran hızlı artan nüfusu ve çevre sorunları nedeniyle temel alt yapı hizmetlerinde yetersiz kalmaya başladı” şeklinde konuştu.
Başkentin değiştirilmesine ilişkin iki ayrı heyetin oluşturulduğunu belirten Muhacerani, “Bir heyetimiz Tahran’daki mevcut sorunları çözmeye odaklanıyor. Diğer heyetimiz ise deniz ticareti üzerine çalışmalar yapmakta. Bu anlamda Mekran stratejik konumda olan bir yer. Tüm önde gelen akademisyenler, sosyologlar, mühendisler ve alanında uzman isimlerden bu konuda yardım ve iş birliği talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Mekran kenti İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı bir kıyı bölgesi olarak biliniyor.