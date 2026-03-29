İran'ın füzeleri ABD'nin ''uçan gözü''nü paramparça etti!

İran hava üslerini hedef almıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari Cuma günü yaptığı açıklamada, Gerçek Vaad 4 Operasyonu'nun 83'üncü dalgası kapsamında "ABD'nin El-Zafra Hava Üssü, El-Udeyri helikopter üssü ile Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki nakliye uçakları ve İHA hangarları, ABD'ye ait jet ve savaş uçaklarının yakıt depoları ile Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki Patriot sisteminin bakım ve hangarları, uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı, çoklu savaş başlıklı füzeler ve kamikaze İHA'larla vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.