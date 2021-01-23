İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı
Kocaeli’de, TEM yolu üzerinde durdurulan otobüste, İranlı 3 yolcunun midesinden toplam 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin çıktı.
Otobüste, İran uyruklu 3 yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, yolcuların üstleri ve bagaj kısmındaki eşyaları arandı.
Bu sırada bir kişinin ceket içerisinde üzerinde dışkı kalıntıları bulunan 25 fişek metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığından alınan karar ile doktor kontrolüne götürüldü.