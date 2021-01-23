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  3. 23 Ocak 2021 13:15

İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı

Kocaeli’de, TEM yolu üzerinde durdurulan otobüste, İranlı 3 yolcunun midesinden toplam 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin çıktı.

İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. 

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İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı

Otobüste, İran uyruklu 3 yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, yolcuların üstleri ve bagaj kısmındaki eşyaları arandı. 

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İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı

Bu sırada bir kişinin ceket içerisinde üzerinde dışkı kalıntıları bulunan 25 fişek metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığından alınan karar ile doktor kontrolüne götürüldü. 

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İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı

Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde, şüphelilerin midesinde çok sayıda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilerek, bunları çıkarmaları sağlandı. 

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