İranlılar Van'a akın etti !

Van’da bu tür konserlerin düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden İranlı turistler, “Arash ve Sasy’i daha önce izleme fırsatı bulamamıştık. Bu konser için Van’a geldik. Arash ve Sasy’i çok seviyoruz. Çok güzel bir konser oldu. Çok eğlendik. İnşallah bu tür konserler sürekli düzenlenir” dedi.