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  4. İrem'in ölümü sonrası okulu sessizliğe büründü: Veliler çocuklarını göndermiyor

İrem'in ölümü sonrası okulu sessizliğe büründü: Veliler çocuklarını göndermiyor

Kocaeli'de okulunda rahatsızlanan 8 yaşındaki İrem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın menenjit nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bazı veliler çocuğunu okula göndermezken, öğrencilerin maskeyle dolaştığı görüldü.

Kaynak: DHA
İrem'in ölümü sonrası okulu sessizliğe büründü: Veliler çocuklarını göndermiyor - Resim: 1

Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Güvenlik Caddesi’ndeki Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi İrem A., dün, sınıfta fenalaştı. A., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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İrem'in ölümü sonrası okulu sessizliğe büründü: Veliler çocuklarını göndermiyor - Resim: 2

Buradaki müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen A., doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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İrem'in ölümü sonrası okulu sessizliğe büründü: Veliler çocuklarını göndermiyor - Resim: 3

Menenjitten öldüğü belirtilen A.’nın sınıfında bulunan 28 öğrencinin ailesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

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İrem'in ölümü sonrası okulu sessizliğe büründü: Veliler çocuklarını göndermiyor - Resim: 4

Okulda herhangi bir karantina tedbiri uygulanmazken okulun bahçesinin boş kaldığı, bazı öğrencilerin ise maske taktığı görüldü.

 

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