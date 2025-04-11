İrem'in ölümü sonrası okulu sessizliğe büründü: Veliler çocuklarını göndermiyor
Kocaeli'de okulunda rahatsızlanan 8 yaşındaki İrem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın menenjit nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bazı veliler çocuğunu okula göndermezken, öğrencilerin maskeyle dolaştığı görüldü.
Kaynak: DHA
Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Güvenlik Caddesi’ndeki Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi İrem A., dün, sınıfta fenalaştı. A., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Buradaki müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen A., doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.
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Menenjitten öldüğü belirtilen A.’nın sınıfında bulunan 28 öğrencinin ailesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.
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Okulda herhangi bir karantina tedbiri uygulanmazken okulun bahçesinin boş kaldığı, bazı öğrencilerin ise maske taktığı görüldü.
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