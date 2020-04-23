İrlanda'dan Türkiye'ye anlamlı teşekkür!

İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı Türkiye'nin gönderdiği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için Osmanlının 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.