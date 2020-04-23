İrlanda'dan Türkiye'ye anlamlı teşekkür!
İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı Türkiye'nin gönderdiği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için Osmanlının 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.
İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı Türkiye'nin gönderdiği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için Osmanlının 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.
Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda United'ın Twitter sayfasında Türkiye'den gönderilen malzemelerin fotoğrafıyla beraber bir not paylaşıldı.
Osmanlı'nın 1847'deki kıtlık sırasında İrlanda'ya 3 gemi gıda gönderdiği belirtilen notta, "Gemiler Drogheda Limanı'na varmıştı. Bu hafta aynı hükümet, İrlanda'ya kişisel koruyucu ekipman içeren bir kargoyu hediye olarak gönderdi" ifadesi yer aldı.