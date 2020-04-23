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  3. 23 Nisan 2020 16:00

İrlanda'dan Türkiye'ye anlamlı teşekkür!

İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı Türkiye'nin gönderdiği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için Osmanlının 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.

İrlanda'dan Türkiye'ye anlamlı teşekkür!

İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı Türkiye'nin gönderdiği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için Osmanlının 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.

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İrlanda'dan Türkiye'ye anlamlı teşekkür!

Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda United'ın Twitter sayfasında Türkiye'den gönderilen malzemelerin fotoğrafıyla beraber bir not paylaşıldı.

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İrlanda'dan Türkiye'ye anlamlı teşekkür!

Osmanlı'nın 1847'deki kıtlık sırasında İrlanda'ya 3 gemi gıda gönderdiği belirtilen notta, "Gemiler Drogheda Limanı'na varmıştı. Bu hafta aynı hükümet, İrlanda'ya kişisel koruyucu ekipman içeren bir kargoyu hediye olarak gönderdi" ifadesi yer aldı.

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İrlanda'dan Türkiye'ye anlamlı teşekkür!

Drogheda kasabasının, Türklerin, Drogheda United ve festival sponsorluklarıyla kendilerini İrlanda'da en yakın hissettikleri yer olduğuna dikkat çekilen metinde, "Teşekkür ederiz Türkiye" ifadesi kullanıldı.

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