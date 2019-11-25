İş adamı ölümden döndü! Ok gibi saplandı

Lüks otomobilin üzerine doğru uçtuğunu ancak trafik direğinin kendisini kurtardığını belirten Cüneyt Şengeldiler, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Bir anda ses geldi ve araç üzerime uçtu. Arada trafik direği vardı. O beni kurtardı. Lüks araba hızlıydı. Ona yeşil yanıyordu. Sanırım birden fırlayınca üzerime savruldu. Verilmiş sadakamız varmış. Beni direk kurtardı" ifadelerini kullandı.