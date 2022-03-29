İş arayanlara tavsiyeler
24 Saatte İş’in Kurucu Ortağı Gizem Yasa, iş arayanlara altın değerinde tavsiyelerde bulundu.
Pandemi sürecinin etkileri hayatımızın her alanına yansırken, çalışma hayatı da iş yapış modellerinden işe alım süreçlerine değin pek çok köklü değişime uğradı. Başarılı bir kariyerin ilk ve en önemli adımı olan iş bulma sürecinin online platformlar üzerinden yürütüldüğü bu yeni normalde, adayların odak noktalarını daraltan, doğru bağlantılar kurmalarını sağlayan, olumlu görüşmeler için en iyi ipuçlarını sunan ve “kısa zamanda en doğru iş” vaadi veren güvenilir uygulamalar öne çıktı. Teknolojinin gücünü kullanarak insan odağını kaybetmeden işe alım süreçlerini dönüştürmek, hızlandırmak, maliyetleri azaltmak, hem çalışan adayına hem şirketlere değerli hissedecekleri bir süreç dizayn etmek üzere çalışan 24 Saatte İş’in Kurucu Ortağı Gizem Yasa, iş arayanları başvurularda öne çıkaracak tavsiyelerini aktardı.
Kovid-19 pandemisiyle birlikte rekabetin dinamikleri her açıdan değişti. Profesyonel çalışma hayatının başında olanlar ya da iş değiştirmek için yola çıkan adaylar, bu yoğun rekabet içerisinde nereden başlayacakları konusunda zorlanırken, deneyimli işe alım uzmanlarından oluşan online platformlar, adaylara hızlı, maliyetsiz ve güvenilir bir başvuru ortamı sunarak daha iyi fırsatlara zemin hazırladı. Başarılı bir kariyerin ilk ve en önemli evresi olan başvuru sürecini konforlu hale getirerek adaylarla işverenleri bir araya getiren 24 Saatte İş uygulamasının Kurucu Ortağı Gizem Yasa, iş arayanları rekabette birkaç adım öne geçirecek altın değerindeki önerilerini sıraladı:
Ne istediğinizi bilin: Eğer ne istediğinizle ilgili aklınız karışıksa, en azından ne istemediğinizi netleştirin. Hedefsiz başvuru yapmak hem sizi yorar hem de alacağınız olumsuz sonuçlar motivasyonunuzu düşürür. Bu sebeple size uygun olan daha az ama hedefe yönelik başvuru yapmak süreci kolaylaştıracaktır.
Doğru platformu bulun: İş başvurusu yapacağınız platformları iyi seçmeye, güvenilir uygulamalarla temasa geçmeye dikkat edin. En etkin yöntemlerden biri, özellikle mobil kanallar için Google Play ve App Store yorumlarını okumak. Bu mecralarda uygulamaların kullanıcı ile olan etkileşimi, kullanıcılarına yaklaşımlarını çok net ortaya koyuyor. Şikayetvar ve benzeri sitelerde yapılan olumsuz yorum sayılarını, şirketin şikâyetlere verdiği cevapları mutlaka okuyun. Jenerik cevaplarla her soruna aynı şekilde ve mekanik yaklaşan, otomatik cevap veren şirketlere mesafeli durun.