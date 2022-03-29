İş arayanlara tavsiyeler

Pandemi sürecinin etkileri hayatımızın her alanına yansırken, çalışma hayatı da iş yapış modellerinden işe alım süreçlerine değin pek çok köklü değişime uğradı. Başarılı bir kariyerin ilk ve en önemli adımı olan iş bulma sürecinin online platformlar üzerinden yürütüldüğü bu yeni normalde, adayların odak noktalarını daraltan, doğru bağlantılar kurmalarını sağlayan, olumlu görüşmeler için en iyi ipuçlarını sunan ve “kısa zamanda en doğru iş” vaadi veren güvenilir uygulamalar öne çıktı. Teknolojinin gücünü kullanarak insan odağını kaybetmeden işe alım süreçlerini dönüştürmek, hızlandırmak, maliyetleri azaltmak, hem çalışan adayına hem şirketlere değerli hissedecekleri bir süreç dizayn etmek üzere çalışan 24 Saatte İş’in Kurucu Ortağı Gizem Yasa, iş arayanları başvurularda öne çıkaracak tavsiyelerini aktardı.