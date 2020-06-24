İş bulamadı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Sare Tanrıverdi, AA muhabirine, üniversite bittikten sonra iş aramaya başladığını ancak istediği şartlarda iş bulamadığını söyledi. Çocukluğundan beri ailecek çiftçilik yaptıkları için bildiği işle uğraşmaya karar verdiğini anlatan Tanrıverdi, bu nedenle tarıma yöneldiğini belirtti. Tanrıverdi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Çiftçi Projesi için proje hazırladığını dile getirerek, şunları kaydetti: