İş görüşmesi diye gitmişti, saldırıya uğrayıp ölümden döndü
Malatya'da bir genç, iş görüşmesi için gittiği alışveriş merkezinin otoparkında 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.
Kaynak: İHA
Olay, bundan 2 gün önce saat 22.30 sıralarında Malatya kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E., telefonla çağrıldığı iş görüşmesi için bir alışveriş merkezinin otoparkına gitti.
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Burada tanımadığı 5 kişilik grubun saldırısına uğrayan genç, bıçak ve sopalarla darp edilerek yaralandı.
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Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleri alan A.E. hastaneye kaldırıldı.
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Tedavisinin ardından taburcu edilen A.E., yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Olay yerinde hayatımı kaybedebilirdim" dedi.
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