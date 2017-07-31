İş görüşmesine giderken facia !
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan katliam gibi kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş görüşmesine gitmek üzere araçlarından inip, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kaldırımda yürüyen 32 yaşındaki Erdal İyitaş ile evli 4 çocuk babası 40 yaşındaki Seracettin Hündür'e polis memurunun kullandığı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan İyitaş ile Hündür hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda 2 kişiye çarpan polis memurunun kullandığı otomobil ise 50 metre ileride orta refüje çıkarak duvara çarpıp güçlükle durabildi. Kaldırımda otomobilin çarptığı İyitaş ile Hündür'ün, yakınları, polis memuru dikkatsizlik ve ilgisizlikle suçladılar.
Kaza, Ankara-Samsun karayolunda, Altındağ İlçesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde 27 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Feci kaza, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Türk Telekom'daki bir iş görüşmesi için evlerinden çıkıp otomobile binen 32 yaşındaki Erdal İyitaş ile evli 4 çocuk babası arkadaşı 40 yaşındaki Seracettin Hündür, Hızır Reis Caddesi'nde bindikleri araçtan inip, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürümeye başladılar. Bu sırada karşı istikametten gelen, plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen, ancak polis memuru olduğu belirtilen beyaz renkli bir otomobil, önce önündeki bir otomobile, ardından kaldırıma çıkıp, iş görüşmesine giden Erdal İyitaş ile Seracettin Hündür'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önünde sürüklenen İyitaş ile Hündür, havaya fırlayıp, yere düştüler. İş görüşmesine giden iki arkadaşı çıktığı kaldırımda altına alıp, havaya fırlatan otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çıkarak, trafik levhalarını yıktı ve duvara çarparak güçlükle durabildi.