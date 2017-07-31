İş görüşmesine giderken facia !

Türk Telekom'daki bir iş görüşmesi için evlerinden çıkıp otomobile binen 32 yaşındaki Erdal İyitaş ile evli 4 çocuk babası arkadaşı 40 yaşındaki Seracettin Hündür, Hızır Reis Caddesi'nde bindikleri araçtan inip, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürümeye başladılar. Bu sırada karşı istikametten gelen, plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen, ancak polis memuru olduğu belirtilen beyaz renkli bir otomobil, önce önündeki bir otomobile, ardından kaldırıma çıkıp, iş görüşmesine giden Erdal İyitaş ile Seracettin Hündür'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önünde sürüklenen İyitaş ile Hündür, havaya fırlayıp, yere düştüler. İş görüşmesine giden iki arkadaşı çıktığı kaldırımda altına alıp, havaya fırlatan otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çıkarak, trafik levhalarını yıktı ve duvara çarparak güçlükle durabildi.