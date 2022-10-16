İş görüşmesine gitti, hayatı değişti... Türkiye şampiyonu oldu

Antrenörünün halter sporundaki başarısından dolayı yeniden antrenmana devam etmesi yönündeki talebi üzerine çalışmalarına başlayan Reyhan Polat, mart ayında yapılan turnuvada Türkiye şampiyonluğu elde etti. Gürcistan'da 29 Eylül'de tamamlanan Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Reyhan Polat, milli formayla kazandığı başarının gururunu yaşadı. Antrenmanlarına devam eden Reyhan Polat, aralık ayında yapılacak dünya kupası hazırlıklarına devam ediyor.