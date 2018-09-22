İş hayatında yeni dönem: Kıdem tazminatı sorunu çözülüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı 3 yıllık yol haritasını belirlerken çalışma hayatı ile ilgili de çok önemli yenilikleri içerdi.
Özellikle milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu sürpriz bir şekilde programda yer aldı.
Kamu personelinin performans ölçümü, zorunlu BES, esnek çalışma gibi birçok yenilik programda yer aldı. Programda işsizlik için kademeli bir düşüş öngörülürken 2 milyon ilave istihdam hedefi konuldu.