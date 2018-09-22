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  3. 22 Eylül 2018 11:15

İş hayatında yeni dönem: Kıdem tazminatı sorunu çözülüyor

İş hayatında yeni dönem: Kıdem tazminatı sorunu çözülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı 3 yıllık yol haritasını belirlerken çalışma hayatı ile ilgili de çok önemli yenilikleri içerdi.

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İş hayatında yeni dönem: Kıdem tazminatı sorunu çözülüyor

Özellikle milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu sürpriz bir şekilde programda yer aldı.

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İş hayatında yeni dönem: Kıdem tazminatı sorunu çözülüyor

Kamu personelinin performans ölçümü, zorunlu BES, esnek çalışma gibi birçok yenilik programda yer aldı. Programda işsizlik için kademeli bir düşüş öngörülürken 2 milyon ilave istihdam hedefi konuldu.

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İş hayatında yeni dönem: Kıdem tazminatı sorunu çözülüyor

TAZMİNATA GARANTİ: Programda "Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı. Üç yıllık dönemde çalışanların, işverenlerin ve kamunun bir araya geleceği bir mutabakatla kıdem tazminatı sorunu çözülecek.

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