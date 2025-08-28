İş insanı Halit Yukay'ın son sözü bu olmuş! Kıvanç Tatlıtuğ anlattı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış yaptığı teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.