İş insanı Halit Yukay'ın son sözü bu olmuş! Kıvanç Tatlıtuğ anlattı
Yalova'dan Balıkesir'e gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edildi. Kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle çalışmalara başlanamadı. Öte yandan Yukay'la son konuşan kişi olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı.
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış yaptığı teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde; Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.
Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.
GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ
Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.