İş makinesine görenler donup kaldı ! Şaşırtan görüntü
Çorum'da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatıya iş makinesi çıkarıldığını görenler şaşırdı.
Çorum’un Gazi ile Bahabey Caddesi'ni kesiştiren kavşağa gelen trafik polisleri, bölgeyi yaya geçişine kapattı. Ekipler kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.
Vinç yardımıyla 5 katlı binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler yağmura aldırış etmeden meraklı gözlerle olup biteni izlemeye başladı. Görevliler iş makinesini vinç ile binaya çıkarmaya çalışırken, bazı kişiler tehlikeye aldırış etmeden cep telefonları ile bu çalışmayı görüntüledi.