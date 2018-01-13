  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Ocak 2018 10:55

İş makinesine görenler donup kaldı ! Şaşırtan görüntü

Çorum'da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatıya iş makinesi çıkarıldığını görenler şaşırdı.

İş makinesine görenler donup kaldı ! Şaşırtan görüntü

Çorum’da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler şaşırdı.

1/ 5
İş makinesine görenler donup kaldı ! Şaşırtan görüntü

Çorum’un Gazi ile Bahabey Caddesi'ni kesiştiren kavşağa gelen trafik polisleri, bölgeyi yaya geçişine kapattı. Ekipler kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

2/ 5
İş makinesine görenler donup kaldı ! Şaşırtan görüntü

Vinç yardımıyla 5 katlı binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler yağmura aldırış etmeden meraklı gözlerle olup biteni izlemeye başladı. Görevliler iş makinesini vinç ile binaya çıkarmaya çalışırken, bazı kişiler tehlikeye aldırış etmeden cep telefonları ile bu çalışmayı görüntüledi.

3/ 5
İş makinesine görenler donup kaldı ! Şaşırtan görüntü

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası iş makinesi, vinç yardımıyla çatıya çıkarıldı.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM