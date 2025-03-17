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İş yeri sahibini dövüp, kompresör makinesini götürdüler

İzmir'in Buca ilçesindeki otomobil servisinin sahibi F.A.'yı darbedip, kompresör makinesini aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: DHA
İş yeri sahibini dövüp, kompresör makinesini götürdüler - Resim: 1

Olay, 11 Mart'ta, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil servisine gelen şüpheliler, iş yeri sahibi F.A.'yı darbedip, kompresör makinesini alıp kaçtı. F.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. 

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İş yeri sahibini dövüp, kompresör makinesini götürdüler - Resim: 2

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

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İş yeri sahibini dövüp, kompresör makinesini götürdüler - Resim: 3

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerine tabanca ve bıçakla gelen şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. 

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İş yeri sahibini dövüp, kompresör makinesini götürdüler - Resim: 4

Önceki gün belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, İ.A. (52), İ.A. (21), B.A. (30), Y.İ.B. (20), A.E.Ş. (20), A.S. (22), E.K. (20), B.Ç. (21) ve M.I.'yı (39) gözaltına aldı.

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