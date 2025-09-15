  1. Anasayfa
  4. İş yerinde bir kadın ve erkeğin cansız bedeni bulundu

Osmaniye'de takı aksesuarları satan bir iş yerinde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi M.K. ile A.Y.'nin cansız bedeni bulundu. 

İddiaya göre M.K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, A.Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. M.K. ve A.Y.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

