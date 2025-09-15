İş yerinde bir kadın ve erkeğin cansız bedeni bulundu

İddiaya göre M.K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, A.Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. M.K. ve A.Y.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.