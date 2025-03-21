İş yerinde korkunç cinayet: Boğazını kesip, battaniyeye sarmışlar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 53 yaşındaki bir esnaf iş yerinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra üzeri battaniye ile örtülü vaziyette bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, saat 20.00 sıralarında Yaka Mahallesi Türkmen mevkisinde meydana geldi. Mahallede camcılık yapan A.Y.’a dün akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. A.Y.’ı evinde bulamayan yakınları ardından iş yerine gitti.
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İçeri giren yakınları üzeri battaniye ile örtülü A.Y.’ı kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yapılan kontrollerde A.Y.'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadelerini aldı.
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Savcının incelemesinin ardından 4 çocuk babası A.Y.’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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