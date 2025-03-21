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İş yerinde korkunç cinayet: Boğazını kesip, battaniyeye sarmışlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 53 yaşındaki bir esnaf iş yerinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra üzeri battaniye ile örtülü vaziyette bulundu.

Kaynak: DHA
İş yerinde korkunç cinayet: Boğazını kesip, battaniyeye sarmışlar - Resim: 1

Olay, saat 20.00 sıralarında Yaka Mahallesi Türkmen mevkisinde meydana geldi. Mahallede camcılık yapan A.Y.’a dün akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. A.Y.’ı evinde bulamayan yakınları ardından iş yerine gitti.

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İş yerinde korkunç cinayet: Boğazını kesip, battaniyeye sarmışlar - Resim: 2

İçeri giren yakınları üzeri battaniye ile örtülü A.Y.’ı kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İş yerinde korkunç cinayet: Boğazını kesip, battaniyeye sarmışlar - Resim: 3

Yapılan kontrollerde A.Y.'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.  Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadelerini aldı.

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İş yerinde korkunç cinayet: Boğazını kesip, battaniyeye sarmışlar - Resim: 4

Savcının incelemesinin ardından 4 çocuk babası A.Y.’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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