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  4. İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı

İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı

Karaman'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangında, iş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon TL küle döndü.

Kaynak: DHA
İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı - Resim: 1

Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki A.Ü.'ye ait demir doğrumu atölyesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. 

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İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı - Resim: 2

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

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İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı - Resim: 3

A.Ü., hafif zararın oluştuğu iş yerinde kovada sakladığı 1 milyon TL'nin de yandığını belirtti. 

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İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı - Resim: 4

Yapılan ilk incelemede yangının, dün yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu belirledi. (DHA)

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