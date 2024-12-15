İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı
Karaman'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangında, iş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon TL küle döndü.
Kaynak: DHA
Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki A.Ü.'ye ait demir doğrumu atölyesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.
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Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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A.Ü., hafif zararın oluştuğu iş yerinde kovada sakladığı 1 milyon TL'nin de yandığını belirtti.
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Yapılan ilk incelemede yangının, dün yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğunu belirledi. (DHA)
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