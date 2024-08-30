İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan M.S.G. bir süre sonra uzun namlulu silahla geri geldi. İş yerine iş yerine gelerek, işyeri sahibiyle tartıştı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan M.S.G. uzun namlulu silahla geri geldi. İş yerine kurşun yağdırdı. M.S.G. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.