İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada
İstanbul Sultanbeyli'de işten çıkarılan bir kişi, iş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayınca iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı.
Olay, akşam saatlerinde Adil Mahallesi, Bosna Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan kasap dükkanında çalışan M.S.G. işten çıkarıldı. İş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayan M.S.G. akşam saatlerinde kasap dükkanına gelerek, iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan M.S.G. bir süre sonra uzun namlulu silahla geri geldi. İş yerine iş yerine gelerek, işyeri sahibiyle tartıştı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan M.S.G. uzun namlulu silahla geri geldi. İş yerine kurşun yağdırdı. M.S.G. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK GÖZALTINA ALDI
Olay yanı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, uzun namlulu silahla caddeye gelen M.S.G.'nin iş yerine doğru rastgele ateş ettiği görülüyor.
Görüntülerde, olay yerine gelen polis memurunun havaya ateş ettiği de görülüyor.