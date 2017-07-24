İSAR'ın İstanbul belediye başkanları performansları anketi

Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) İstanbul Belediyeleri için performans araştırması gerçekleştirdi. CHP'li Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar en çok tanına Belediye Başkanı ve kendi ilçesinde en başarılı başkan çıktı. Kendi ilçesinde en çok tanınan başkan ise AK Partili Zeytinburnu Belediye Bakanı Murat Aydın çıktı.