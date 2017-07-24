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  3. 24 Temmuz 2017 22:31

İSAR'ın İstanbul belediye başkanları performansları anketi

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından yapılan bir ankette ilçe belediye başkanlarının başarı ve popülerlikleri araştırıldı. Ankette en çok tanınan başkan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar oldu.

İSAR'ın İstanbul belediye başkanları performansları anketi

Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) İstanbul Belediyeleri için performans araştırması gerçekleştirdi. CHP'li Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar en çok tanına Belediye Başkanı ve kendi ilçesinde en başarılı başkan çıktı. Kendi ilçesinde en çok tanınan başkan ise AK Partili Zeytinburnu Belediye Bakanı Murat Aydın çıktı.

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İSAR'ın İstanbul belediye başkanları performansları anketi

İstanbul genelinde kendi ilçesi dışında bilinirliği/tanınırlığı en yüksek belediye başkanı CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar olurken, Hazinedar'ı 0,15 puan farkla AK Partili Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir takip etti.

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İSAR'ın İstanbul belediye başkanları performansları anketi

İstanbul'da kendi ilçesinde bilinirliği/tanınırlığı en yüksek belediye başkanı sıralamasında ise ilk sırada Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yer alırken, Aydın'ı sırasıyla Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar takip etti.

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İSAR'ın İstanbul belediye başkanları performansları anketi

İstanbul'da kendi ilçesinde başarı puanı en yüksek olan belediye başkanı ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar oldu. Hazinedar'ı sırasıyla, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu takip etti.

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