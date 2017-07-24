İSAR'ın İstanbul belediye başkanları performansları anketi
İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından yapılan bir ankette ilçe belediye başkanlarının başarı ve popülerlikleri araştırıldı. Ankette en çok tanınan başkan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar oldu.
Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) İstanbul Belediyeleri için performans araştırması gerçekleştirdi. CHP'li Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar en çok tanına Belediye Başkanı ve kendi ilçesinde en başarılı başkan çıktı. Kendi ilçesinde en çok tanınan başkan ise AK Partili Zeytinburnu Belediye Bakanı Murat Aydın çıktı.
İstanbul genelinde kendi ilçesi dışında bilinirliği/tanınırlığı en yüksek belediye başkanı CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar olurken, Hazinedar'ı 0,15 puan farkla AK Partili Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir takip etti.
İstanbul'da kendi ilçesinde bilinirliği/tanınırlığı en yüksek belediye başkanı sıralamasında ise ilk sırada Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yer alırken, Aydın'ı sırasıyla Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar takip etti.