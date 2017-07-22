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  3. 22 Temmuz 2017 15:23

İSAR'ın son anket sonuçları

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından yapılan son ankette seçmenlerin oy tercihinden Türkiye'nin en büyük sorununa kadar birçok soruya yanıt arandı. İşte o anket

İSAR'ın son anket sonuçları

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İSAR'ın son anket sonuçları

2/ 31
İSAR'ın son anket sonuçları

3/ 31
İSAR'ın son anket sonuçları

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