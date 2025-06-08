İşçi, emekli ve memurun 5 aylık kaybı belli oldu

Nefes gazetesinden Ali Öztürk'ün haberine göre; bu yıl itibarıyla 22 bin 104 lira alan asgari ücretlinin kaybı 3 bin 336 lirayı gördü. Asgari ücretin alım gücü 18 bin 766 liraya düşerken, en düşük aylık olan 14 bin 469 liranın kaybı ise 2 bin 184 TL olarak hesaplandı. Yani ülkede milyonlarca vatandaşın geliri olan en düşük emekli aylığının alım gücü TÜİK'in enflasyon hesabına göre mayısta 12 bin 284 TL’ye indi.