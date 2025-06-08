İşçi, emekli ve memurun 5 aylık kaybı belli oldu
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası işçi, memur ve emeklilerin maaşlarındaki kayıp hesaplandı.
Türkiye'de geçim koşulları her geçen gün ağırlaşırken milyonlarca işçi, memur ve emeklinin maaşı enflasyon karşısında eriyor.
Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 15.09 olarak duyurduğu enflasyon oranlarına göre, 2025'in ilk 5 ayında işçi, memur ve emeklinin alım gücü enflasyon karşısında adeta yok oldu.
Nefes gazetesinden Ali Öztürk'ün haberine göre; bu yıl itibarıyla 22 bin 104 lira alan asgari ücretlinin kaybı 3 bin 336 lirayı gördü. Asgari ücretin alım gücü 18 bin 766 liraya düşerken, en düşük aylık olan 14 bin 469 liranın kaybı ise 2 bin 184 TL olarak hesaplandı. Yani ülkede milyonlarca vatandaşın geliri olan en düşük emekli aylığının alım gücü TÜİK'in enflasyon hesabına göre mayısta 12 bin 284 TL’ye indi.
EMEKLİ VE MEMURUN KAYBI BÜYÜK
En düşük memur emeklisi maaşı olan 19 bin 616 TL'nin bu yıl enflasyon karşısında kaybı ise 2 bin 962 TL oldu. En düşük emekli maaşının alım gücü mayısta 16.654 TL olurken, aile yardımı da dahil 43 bin 698 TL olan en düşük memur maaşında yaşanan kayıp da mayısta 6 bin 595 TL’ye çıktı.