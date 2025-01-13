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İşçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün yol kenarındaki su kanalına girip toprak alana çarptığı kazada 4'ü ağır 26 kişi yaralandı

Kaynak: DHA / İHA
İşçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkiinde bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı.

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İşçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4'ü ağır 26 işçi yaralandı.

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İşçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

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İşçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4
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