İşçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün yol kenarındaki su kanalına girip toprak alana çarptığı kazada 4'ü ağır 26 kişi yaralandı
Kaynak: DHA / İHA
Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkiinde bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı.
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Servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4'ü ağır 26 işçi yaralandı.
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Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.
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