İşçi ve memurlar ne zaman aşı olacak? İşte aşı sırası gelen meslek grupları

Koronavirüs aşısı kimlere çıktı sorusu son gelişmeler ile gündemde yer alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlara yarın aşı randevusunu açılacağını bildirdi. Son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli gibi meslek kolları aşılama programı kapsamına alınmıştı. 15 Haziran'dan itibaren ise SGK'ya kayıtlı tüm memur ve işçiler aşılarını yaptırabilecekler.