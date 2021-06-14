İşçi ve memurlar ne zaman aşı olacak? İşte aşı sırası gelen meslek grupları
Aşılama son hız devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırası gelen yeni meslek grubunu sosyal medya hesabından açıkladı. İşte aşılamayla ilgili tüm merak edilenler.
Koronavirüs aşısı kimlere çıktı sorusu son gelişmeler ile gündemde yer alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlara yarın aşı randevusunu açılacağını bildirdi. Son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli gibi meslek kolları aşılama programı kapsamına alınmıştı. 15 Haziran'dan itibaren ise SGK'ya kayıtlı tüm memur ve işçiler aşılarını yaptırabilecekler.
KORONAVİRÜS AŞI SIRASI KİMLERE GELDİ?
Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.
AŞILAMA TAKVİMİNDE KİMLER AŞI OLDU?
İlk Kovid-19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu.