  4. İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

Hatay'da şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.

Kaynak: İHA
Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. 

Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. 

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

