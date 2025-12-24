İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
Hatay'da şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.
Kaynak: İHA
Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı.
1 / 5
Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.
2 / 5
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
3 / 5
Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
4 / 5