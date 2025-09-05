İşe giderken yol kenarında ceset buldular
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 47 yaşındaki bir şahıs yol kenarında çalılıkların arasında ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Olay, sabah saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir erkek şahsı gördü.
Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler 47 yaşındaki M.Ç.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan ilk incelemelerde şahsın vücudunda herhangi bir bıçak veya ateşli silah yarası olmadığı belirlendi. İntihar üzerinde durulan olayla ilgili ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
