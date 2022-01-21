''İşgal planımız yok'' diyen Rusya'yı uydu görüntüleri ele verdi
Ukrayna-Rusya sınırında sular durulmuyor. ''Ukrayna'yı işgal etme niyetimiz yok'' diyen Rusya'nın sınıra yaptığı askeri yığınak uydudan görüntülendi.
Yeni yayımlanan uydu görüntüleri, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgeye, ek birlikler ve askeri teçhizat yığdığını gösteriyor.
ABD merkezli Maxar Technologies, uydu görüntülerinin yakın zamanda ek birliklerin ve kuvvetlerin konuşlandırıldığı kilit yerleri gösterdiğini açıkladı.
19 Ocak tarihli uydu görüntüleri, Rusya'nın Belarus sınırından 125 km uzaktaki Yelnya'da toplanmış tank topçuları ve destek teçhizatı ile Ukrayna sınırından yaklaşık 330 km uzaklıkta Voronezh üssünde konuşlandırılmış bir savaş grubunu gösteriyor.
Diğer fotoğraflarda, Belarus sınırından sadece 30 km ve Rusya'nın Ukrayna sınırından en fazla 50 km uzaklıkta bulunan Klintsky ve Klimovo adlı iki üste toplanmış askeri teçhizatı görülüyor.
Sınır bölgesi, Rusya'nın 100 bin askerin yanı sıra tankları ve füzeleri sınır yakınlarına taşıdığı geçen yılın sonundan bu yana bıçak sırtında bulunuyor.
"RUSYA BELARUS ÜZERİNDEN SALDIRABİLİR"
Bununla birlikte, Rus askeri faaliyetleri son haftalarda arttı. Bunun yanı sıra Ukrayna Savunma İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kırılo Budanov, Kasım ayında Military Times'a verdiği demeçte Rusya'nın Beyaz Rusya üzerinden bir saldırı başlatabileceğini söyledi.