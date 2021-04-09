İşin uzmanı anlattı... Al-sat dışında ‘kripto’dan nasıl para kazanılır?

Son dönemde kripto para fonlarına girişte dünya genelinde rekor seviyeler görüldü. Bunun Türkiye’ye yansımaları da hayli kuvvetli oldu. Manukyan’a göre ikinci yöntem kripto sektöründe girişimci veya çalışan olarak para kazanmak. Son yöntem ise pasif yatırımlar aracılığı ile varlığımızı artırmaya çalışmak.