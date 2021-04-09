İşin uzmanı anlattı... Al-sat dışında ‘kripto’dan nasıl para kazanılır?
Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, ‘al-sat’ diye tabir edilen yöntem dışında, kripto paralardan nasıl kazanç sağlanacağının yollarını anlattı.
İş Yatırım ekonomisti Manukyan, Dünya gazetesindeki yazısında, kripto paralardan kazanç sağlamak için üç yöntem bulunduğunu belirtti. Buna göre ilki, son günlerde zaten çok popülerleştiğini gördüğümüz alım satımlar.
Son dönemde kripto para fonlarına girişte dünya genelinde rekor seviyeler görüldü. Bunun Türkiye’ye yansımaları da hayli kuvvetli oldu. Manukyan’a göre ikinci yöntem kripto sektöründe girişimci veya çalışan olarak para kazanmak. Son yöntem ise pasif yatırımlar aracılığı ile varlığımızı artırmaya çalışmak.
AL-SAT İLE KAZANMAK ZOR
Alım satım yöntemiyle para kazanmanın kolay olmadığını aktaran ekonomist, sosyal medyada kripto üzerinde çok para kazandığını söyleyen kişilere güvenilmemesi gerektiğini ifade etti.
Kazanç kapısı olarak ikinci yöntemi öne çıkaran Manukyan, “Kripto paralar özellikle kullanımları açısından yeni nesle hitap ettiği gibi iş imkânları açısından da bu nesiller için önemli fırsatlar sunacak” diye ekledi.