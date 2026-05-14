İşin uzmanı anlattı: Kurbanlık alırken bu detayı sakın atlamayın!

'BAZI HASTALIKLAR CANLIYKEN FARK EDİLMEYEBİLİR'

Kesimlerin mutlaka toplu kesim alanlarında ve işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Eroğlu, kesim sonrası veteriner kontrolünün de önemli olduğunu ifade etti. Bazı hastalıkların ancak kesim sonrası anlaşılabildiğini belirten Eroğlu, "Tüberküloz gibi bazı hastalıklar hayvan canlıyken fark edilmeyebilir. Bu nedenle kesim sonrası karkas kontrolü büyük önem taşıyor. Hayvana eziyet edilerek yapılan kesimler hem hayvan refahına aykırı hem de etin kalitesini bozuyor. Bu şekilde kesilen et daha çabuk bozulabiliyor" ifadelerini kullandı.