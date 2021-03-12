İşini kaybeden kuaför, cinsel içerikli fotoğraflarını satarak servet kazandı
Pandemi nedeniyle işini kaybeden 32 yaşındaki İngiliz kadın kuaförü Kylie Biss, internetten cinsel içerikli fotoğraflarını satarak servet kazandı.
Hesabını birkaç ay önce açan Kylie'nin kısa süre içinde kazancını 1 milyon sterline çıkarması bekleniyor.
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Daha önce kuaförlükten yıllık 18 bin sterlin kazanan Kylie, internet üzerinden para kazanamaya başlayınca yaşadığı Leeds şehrinden ayrılıp İspnaya'nın Alicante şehrinde yaşamaya başladı.
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