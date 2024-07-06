İskenderun körfezinde dev hortum
Hatay'ın İskenderun körfezinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havayla birlikte oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde yağışlı hava etkili oldu.
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İskenderun körfezinde bulunan Azganlık limanı mevkiinde hortum olutu. Körfezde görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Denizde oluşan karaya ulaşmadan etkisini yitirirken herhangi zarar yaşanmadı.
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