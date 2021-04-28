Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kazı direktörü Nick Card, "Ness of Brodgar gibi yüksek statülü bir sitede, güzel binaları ve büyüleyici eserleri ile bu inanılmaz kompleksin arkasındaki insanları unutmak çok kolay olabilir. Ancak bu keşif, bu insanları gerçekten odak noktasına getiriyor. Parmak izini bulmak işimizi büyük ölçüde etkilemeyecek olsa da bize 5.000 yıl önceki Neolitik Orkney halkıyla son derece kişisel, dokunaklı bir bağlantı sağlıyor" ifadelerini kullandı.