İŞKUR 53 bin personel alacak!

İŞKUR'DA NASIL İŞ BULURUM? İş bulmak için ilk olarak İŞKUR'a kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt için 14 yaşınızı doldurmanız ve asker olmamanız şartı var. Ayrıca kayıt sırasındaki beyanlarınızın gerçek olması gerekiyor. Sisteme kayıt olduktan sonra size bir danışman veriliyor. Bu danışman size meslek konusunda da rehber oluyor. Hangi meslek hakkında bilgi almak isterseniz meslek danışmanları size yardımcı oluyor. Ayrıca yeni mezunsanız, işsizseniz, meslek değiştirmek istiyorsanız bu danışman en büyük yardımcınız olacak..