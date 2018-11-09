İŞKUR 53 bin personel alacak!
İŞKUR milyonlarca işsiz için iş kapısı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye istihdam yaratan İŞKUR'da 53 bin personel alımı için ilan açıldı.
İŞKUR milyonlarca işsiz için iş kapısı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye istihdam yaratan İŞKUR'da 53 bin personel alımı için ilan açıldı.
Kamu personelinden, hizmetliye; aşçıdan, teknikere onlarca meslek dalı için İŞKUR personel ilanı bulunuyor. İş arayan vatandaşlar bu ilanlara nasıl başvurulacağını merak ediyor. İş arayan kişiler İŞKUR personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR personel alım şartları nelerdir? gibi sorulara da cevap arıyor. İşte İŞKUR işe alım ilanları ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.
İŞKUR'DA NASIL İŞ BULURUM? İş bulmak için ilk olarak İŞKUR'a kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt için 14 yaşınızı doldurmanız ve asker olmamanız şartı var. Ayrıca kayıt sırasındaki beyanlarınızın gerçek olması gerekiyor. Sisteme kayıt olduktan sonra size bir danışman veriliyor. Bu danışman size meslek konusunda da rehber oluyor. Hangi meslek hakkında bilgi almak isterseniz meslek danışmanları size yardımcı oluyor. Ayrıca yeni mezunsanız, işsizseniz, meslek değiştirmek istiyorsanız bu danışman en büyük yardımcınız olacak..