İŞKUR açıkladı: En kolay iş bulunan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2025 yılında en çok işe yerleştirme yapılan meslekler belli oldu. Listenin ilk sırasında silahsız özel güvenlik görevlisi yer aldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılına ait iş gücü piyasası istatistiklerini açıkladı. 

2021–2025 döneminde İŞKUR aracılığıyla toplam 6.857.457 kişi işe yerleştirildi. Bunların 84.804’ü kamuda, 6.772.653’ü özel sektörde çalışmaya başladı. İşe yerleştirilenlerin 4.278.634’ü erkek, 2.578.823’ü ise kadınlardan oluştu.

En çok işe yerleştirilen meslekler
İŞKUR verilerine göre 2025 yılında en fazla işe yerleştirme yapılan meslekler belli oldu. 

Geçen yıl İŞKUR aracılığıyla en çok işe yerleştirme yapılan alan, 76 bini aşkın kişiyle silahsız özel güvenlik görevlisi kadrosu oldu. Turizm sezonunun hareketliliğiyle 75 bin kişi konaklama sektöründe iş bulurken, perakende sektöründeki reyon görevlileri 52 bin yerleştirmeyle üçüncü sıraya yerleşti.

Meslek Grubu Yerleştirme Sayısı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 76.689
Turizm ve Otelcilik 75.473
Reyon Görevlisi 52.439
Güvenlik Görevlisi 40.521
Garson 37.851
Market Elemanı 36.610
Konfeksiyon İşçisi 32.930
Elle Çalışan Diğer İmalat İşçileri 32.245
Satış Elemanı 26.390
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 23.984

Lise mezunları daha kolay iş buluyor
Eğitim durumuna göre yapılan analizde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. İşverenler en çok lise mezunlarını tercih ediyor. 2025 yılında 654 bin lise mezunu işe yerleşirken, onları 495 bin kişiyle ilköğretim mezunları takip etti. Üniversite mezunlarının (lisans) istihdamdaki payı ise 135 bin seviyesinde kalarak lise mezunlarının gerisinde kaldı.

