İŞKUR açıkladı: En kolay iş bulunan meslekler belli oldu

En çok işe yerleştirilen meslekler

İŞKUR verilerine göre 2025 yılında en fazla işe yerleştirme yapılan meslekler belli oldu.

Geçen yıl İŞKUR aracılığıyla en çok işe yerleştirme yapılan alan, 76 bini aşkın kişiyle silahsız özel güvenlik görevlisi kadrosu oldu. Turizm sezonunun hareketliliğiyle 75 bin kişi konaklama sektöründe iş bulurken, perakende sektöründeki reyon görevlileri 52 bin yerleştirmeyle üçüncü sıraya yerleşti.