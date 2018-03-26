Annelere 400 lira bakım yardımı
İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira çocuk bakım desteği sağlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2-5 yaş arasında çocuğu olan ve İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlanacağını söyledi.
Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Erzincan'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Sarıeroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.