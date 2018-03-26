SON DAKİKA
FETÖ'NÜN HAVA KUVVETLERİ YAPILANMASINA OPERASYON
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Mart 2018 09:55

Annelere 400 lira bakım yardımı

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira çocuk bakım desteği sağlanacak.

Annelere 400 lira bakım yardımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2-5 yaş arasında çocuğu olan ve İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlanacağını söyledi.


1/ 21
Annelere 400 lira bakım yardımı

Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Erzincan'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

2/ 21
Annelere 400 lira bakım yardımı

Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Sarıeroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3/ 21
Annelere 400 lira bakım yardımı

İstihdam konusundaki çalışmalara işaret eden Sarıeroğlu, "Artı iki istihdam hedefimizle bu sene yine milli istihdam seferberliği yolunda yolumuza devam ediyoruz.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM