İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı

https://acikisharita.iskur.gov.tr/ adresinden ulaşılan "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı bulunuyor. İstanbul 21 bin 846 iş ilanıyla en fazla açık iş bulunan şehir oldu. İstanbul'un ardından 5 bin 117 açık iş ilanıyla Ankara, 4 bin 606 açık iş ilanıyla Kocaeli, 4 bin 285 açık iş ilanıyla Bursa ve 4 bin 357 açık iş ilanıyla İzmir sıralandı. Manisa 3 bin 136, Kayseri 3 bin 98, Gaziantep 2 bin 870, Mersin 2 bin 385, Antalya 2 bin 117 ve Tekirdağ 2 bin 48 açık iş ilanı sayısıyla öne çıkan şehirler oldu.



