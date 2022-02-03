İŞKUR üzerinden 2 bin 150 personel alınacak

ALIM YAPILACAK KADROLAR

İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanlarına göre Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Belediye kuruluşlarına alımlar; Veri Giriş kontrol işletmeni, İş Güvenliği Uzmanı, Büro Elemanı, Mühendis, Aşçı Yardımcısı, Genel Bankacılık Meslek Elemanı, Tekniker, Veri Giriş Elemanı, Aşçı, Otopark Görevlisi, Bakım Personeli, Satış Yöneticisi, Bilet Kontrol Görevlisi, Ergotrapist, Odyolog, Garson, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi, Sosyal Yardım Memuru, Halkla ilişkiler Uzmanı, Teknisyen, Fırın Ustası, İş Makinası Operatörü, Psikolog, Kaldırım İşçisi, Enstrümancı, Şoför, Destek Personeli, Öğretmen, Ofis Destek personeli, İşçi, Kasap, Açma Kapama Personeli gibi kadrolarda personel alımları yapılacak.