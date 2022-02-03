İŞKUR üzerinden 2 bin 150 personel alınacak
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru süreci başladı. İşte, İŞKUR personel alımı için tüm detaylar...
HANGİ ŞEHİRLERE ALIM YAPILIYOR?
İstanbul İzmir Kayseri Erzurum Aydın Sivas Giresun Uşak Tekirdağ Kütahya Şırnak Antalya Kahramanmaraş Manisa Muğla Afyonkarahisar Burdur Bursa Denizli Şanlıurfa Kırklareli Adana Eskişehir Kocaeli Ankara Karabük Yalova Çanakkale Edirne Diyarbakır
ALIM YAPILACAK KADROLAR
İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanlarına göre Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Belediye kuruluşlarına alımlar; Veri Giriş kontrol işletmeni, İş Güvenliği Uzmanı, Büro Elemanı, Mühendis, Aşçı Yardımcısı, Genel Bankacılık Meslek Elemanı, Tekniker, Veri Giriş Elemanı, Aşçı, Otopark Görevlisi, Bakım Personeli, Satış Yöneticisi, Bilet Kontrol Görevlisi, Ergotrapist, Odyolog, Garson, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi, Sosyal Yardım Memuru, Halkla ilişkiler Uzmanı, Teknisyen, Fırın Ustası, İş Makinası Operatörü, Psikolog, Kaldırım İşçisi, Enstrümancı, Şoför, Destek Personeli, Öğretmen, Ofis Destek personeli, İşçi, Kasap, Açma Kapama Personeli gibi kadrolarda personel alımları yapılacak.
İŞKUR PERSONEL ALIM İLANLARI
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.01.2022 İzmir İzelman Gen. Hiz. Otopark Eğt. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 07.02.2022 İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022 İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 05.02.2022
Kayseri İncesu OSB Müdürlüğü 08.02.2022 İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 11.02.2022 Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Enerji Tur. Hizm. Alımı Taş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 31.03.2022 Kayseri KAY-TUR A.Ş. 28.02.2022 İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 01.02.2022