İŞKUR'dan işsizlere çifte maaş imkanı
Bazı iş yerlerinin geçici olarak faaliyetlerine ara verilmesinin ardından işsiz kalan vatandaşlar, belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bunun yanı sıra isteyenler bu sürede meslek kurslarına katılıp günlük yapılan ödemeden de faydalanarak çift maaş alabiliyor.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısına göre, özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı. Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.
10 AY MAAŞ
İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl için işsize aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL ödeniyor.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK
İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68 TL, öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.