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  3. 29 Ekim 2020 14:25

İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi

Fransa'da resmi binalara Charlie Hebdo'da yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin yansıtılmasıyla patlayan boykot fırtınası, dünyanın dört bir yanını alt üst ediyor.

İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi

Fransa'da resmi binalara Charlie Hebdo'da yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin yansıtılmasıyla patlayan boykot fırtınası, dünyanın dört bir yanını alt üst ediyor.

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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi

Somali'den Endonezya'ya, İran'dan Filistin'e, Libya'dan Türkiye'ye birçok ülkede protestocular ateşe körükle giden Fransa lideri Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yakıyor. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:

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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce gösterici Fransa ve Macron'a öfke kustu, yere atılan Fransız bayrakları yırtılıp çiğnendi. Kalabalık 'Kahrolsun Fransa' sloganları attı.

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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi

İran'ın başkenti Tahran'daki protestocular ise Macron'u 'şeytan' şeklinde gösteren pankartlar taşıdı, Fransız liderin fotoğraflarını ateşe verdi.

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