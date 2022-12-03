''İslam kolaylık dinidir'' dediler, Allah kabul etsin
İslam Dünyası’nın kutsal toprakları Mescid'i Haram bölgesinden gelen "elektrikli araçla ibadet" görüntüleri gündem oldu.
Müslümanların kutsal kabul ettiği Mescid'i Haram bölgesinde kaydedilen görüntülerde, ibadetini yapan insanların Safa - Merve arasındaki tepeleri elektrikli araçlarla gittiği görüldü.
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Videoda, Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid’i Haram bölgesinde, Safa ve Merve tepeleri arasında yürüyerek yapılması gereken ibadetin, elektrikli araçlarla yapıldığı görüldü.
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Videoda aynı ibadeti yürüyerek yapan Müslümanların ise elektrikli araç kullanan kişiler için “Bunlar kolayını bulmuş, araba tutmuşla böyle Sa’y yapıyorlar, vay be” dediği duyuldu.
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O görüntüler birçok tartışmayı beraberinde getirdi.
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