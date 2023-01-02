İslam Memiş 2023 yılı için altın, dolar ve borsa tahminini açıkladı
2022 yılında gram altın fiyatının 1.450 TL'yi göreceğini söyleyen İslam Memiş'in bu öngörüsü gerçekleşmedi. Memiş, 2023 yılı için dolar, euro, altın, gümüş ve borsa için tahminlerini güncelledi.
Gram altın 2023 yılına rekorla başladı. 1.100 TL seviyesini aşan gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yeni yıl ile birlikte gözler 2023 altın tahminlerine çevrildi. ''Altın 2022 yılında 1.450 TL olacak'' diyen ancak bu öngörüsü doğru çıkmayan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için tahminlerini güncellemek zorunda kaldı. İşte İslam Memiş'in dolar, altın, gümüş, borsaya ilişkin tahminleri...
İslam Memiş tv100'deki köşesinde şu ifadeleri kullandı:
Yatırımcıların bildiği gibi bu yıl altın için tahminim 1450 liraydı. Elbette bu rakamlar teknik ve mantıksal olarak beklenen rakamlar. Ama ne teknik ne de mantıksal olarak piyasada eşgüdümlü bir merkez bankası baskı sürecinde hiçbir şey olmuyor. Aslında bu teknik hiçbir şekilde dolar karşısında işe yaramadı. Dolar üzerinde her şey ciddi baskı altında ama bu gram altın fiyatında tekrar 1.450 lirayı görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Geç kalsak da 2023'te 1.450 lirayı beklemeye devam edeceğiz
"2023 yılını küresel piyasalar açısından 2022’den daha karışık bir yıl olmasını bekliyorum. 2023 yılı benim nazarımda “KUMAR YILI” olacak. Fiyatlarda ve piyasalarda istikrar beklememek gerek." diyen İslam Memiş, yazısına şöyle devam etti:
Türkiye’nin 2023 hikâyesi daha farklı. Türkiye seçim sürecinde olduğundan 2023’ü ikiye ayırıyorum. Hazirana kadar, hazirandan sonra. Ya da ilk yarı, ikinci yarı olarak.