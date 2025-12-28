İslam Memiş 2026 yılı için altın ve gümüş tahminlerini güncelledi
Değerli metaller konusunda yaptığı analizlerle dikkat çeken ünlü piyasa analisti İslam Memiş 2025 yılının son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yeni bir rekor seviyesine ulaşırken hem 2026 yılı tahminlerini açıkladı hem de altın yatırımcılarını gelecek yıl için beklentilerini açıklayarak uyardı.
2025 yılının ilk 8 ayında tarihinin en güçlü rallisiyle yükselişe yükselişe geçtikten sonra Eylül ayı itibariyle düşüş eğilimine girse de yılın son günlerinde ibresini yeniden yukarı çevirerek yeni bir rekora imzasını atan altın ve gümüşün 2026 yılındaki rotası merak ediliyor.
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yeni bir rekor seviyesine ulaşırken yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını araştırırken uzman isimlerden de uyarılar ve tahminler peşpeşe geliyor.
Küresel belirsizlikler, ekonomik endişeler ve riskli varlıklardan kaçış yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ederken hem Ons altın hem de gram altın tarihi rekorlarına her gün bir yenisini eklerken altın ve para piyasaları analisti İslam Memiş'ten kritik açıklamalar peşpeşe geldi.
Bir süre önce 2026 yılının ilk 6 ayını işaret ederek "önümüzdeki 6 ay boyunca yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin biz devamını bekliyoruz. Mesela ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında ilk hedefimiz de 8 bin TL seviyesi var" diyen İslam Memiş bu sefer de "en kötü ihtimal" dediği ihtimali açıkladı.